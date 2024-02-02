У Польщі за шпигунство засудили росіянина та білоруса

Про це повідомляє Polskie radio Białystok.

Чоловіків було заарештовано у квітні 2022 року. За версією слідства, росіянин та білорус упродовж 2017-2022 років збирали важливу інформацію про військові частини Польщі, їх оснащення, завдання поблизу білоруського кордону та співпрацю з військами країн - членів НАТО, аби передавати її розвідці РФ.

Встановлено, що двоє чоловіків легально перебували в Польщі. Білорус навчався в одному з університетів Білостока, а потім працював у організації, що здійснювала парашутну підготовку. Росіянин - займався культурною та туристичною діяльністю.