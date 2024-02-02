У Польщі за шпигунство засудили росіянина та білоруса
Окружний суд міста Білосток, що в Польщі, засудив до чотирьох років ув'язнення двох чоловіків - громадянина РФ та Білорусі. Вони звинувачені у шпигунстві на користь Росії
Про це повідомляє Polskie radio Białystok.
Чоловіків було заарештовано у квітні 2022 року. За версією слідства, росіянин та білорус упродовж 2017-2022 років збирали важливу інформацію про військові частини Польщі, їх оснащення, завдання поблизу білоруського кордону та співпрацю з військами країн - членів НАТО, аби передавати її розвідці РФ.
Встановлено, що двоє чоловіків легально перебували в Польщі. Білорус навчався в одному з університетів Білостока, а потім працював у організації, що здійснювала парашутну підготовку. Росіянин - займався культурною та туристичною діяльністю.
- 19 грудня суд Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.
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