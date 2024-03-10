У Португалії відбуваються дострокові парламентські вибори

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом і працюватимуть до 19:00 (21:00 за київським часом).

Як інформує Reuters, перед громадянами країни стоїть вибір: проголосувати за правоцентристський уряд або зберегти лівоцентристів при владі, хоча жоден з них, схоже, не має чіткого шляху до повної більшості, оскільки вплив ультраправих зростає.

Право голосу на виборах мають понад 10 мільйонів португальців, які оберуть депутатів у 230-місному парламенті.

Серед питань, що домінують у передвиборчій кампанії - житлова криза, спричинена стрімким зростанням орендної плати, низька заробітна плата, занепад системи охорони здоров'я та корупція, яку багато хто вважає ендемічною для партій, що перебувають при владі.