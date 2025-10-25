У Путіна тривають чистки, - російський опозиційний політексперт Морозов

Про це в етері Еспресо розповів російський опозиційний експерт, що перебуває в Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Бачимо, що в тій фазі війни, з якою має справу Путін, не думаю, що він задоволений результатом. Та й результатом російського "літнього наступу" він навряд чи задоволений. Всі чудово бачать, що не відбувається жодного радикального, успішного просування з російського боку. І це демонструє світу на четвертому році війни, що ця "велика армія" зовсім не така велика, і ресурси її не дають змоги провести якусь значну наступальну операцію, якої Путін, звісно, хотів би. На цьому тлі добре видно, що в Путіна тривають чистки. Тобто, наприклад, якусь групу, якісь емігрантські структури російської опозиції тепер з іноагентів переводять у терористи-екстремісти", - зауважив експерт.

За його словами, про це ФСБ навіть робить спеціальну заяву, що досить зловісно. Адже одна справа, коли якийсь Роскомнагляд чи Росфінмоніторинг, і зовсім інша - коли ФСБ робить спеціальну заяву щодо цих людей. Це читається так: "Ми вас дістанемо".

"З іншого боку, бачимо інтенсивні чистки всередині самого путінського апарату. І ця чистка в нього зараз вражає - 155 чиновників потрапили в СІЗО, проти них порушено справи. Це все люди, які обіймають посаду заступник губернатора і не нижче. На додачу - судомна й напружена робота Кирієнка та Мединського, усього ідеологічного апарату, аби не дати ослабнути казенному "патріотизму". Хоча військкори і всі ці прокремлівські воєнні блогери в один голос кричать, що все погано, патріотизм падає, попри всю урочистість і спроби обґрунтувати цей патріотизм Пушкіним, чи філософом Зінов'євим, чи будь-ким іншим. А Путін, наскільки ми бачимо його ментально, перебуває у своєму чарівному лісі і вважає, що цей народ має йти до кінця - або загинути в цій божевільній війні, або здобути перемогу. Ось така жорстка схема", - резюмував Морозов.