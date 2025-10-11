ФСБ затримала медіаобслугу губернатора Петербурга Бєглова

Затримання проводила Федеральна служба безпеки РФ. Розслідуванням займається Слідчий комітет Росії, за інформацією від якого, кілька осіб на чолі з головною медіаменеджеркою петербурзького губернатора Оленою Нікітіною нібито причетні до привласнення 37,2 млн рублів.

Це гроші міської агенції з телебачення і радіомовлення, яке є засновником телеканалу "Санкт-Петербург".

Йдеться про фіктивне розміщення PR-матеріалів в інтернеті, які, за твердженням СК, насправді не були виготовлені, одначе відповідний кошторис на цю статтю видатків було незаконно списано. "Викрадені кошти учасники організованої групи на фіктивних підставах перевели на рахунки підконтрольних організацій та підприємців, які потім перевели в готівку", - стверджують слідчі.

Учасники групи

Російський опозиційний розслідувацький проєкт Agents наводить подробиці щодо кожного із затриманих:

Олена Нікітіна - народилася у Молдові, здобула освіту рекламіста й маркетолога в Петербурзі. Вела соцмережі Бєглова, а на виборах займалася "фабрикою тролів" в його інтересах. Починаючи з 2020 року очолює Центр управління регіоном, що опрацьовує скарги на бездіяльність комунальних служб і чиновників.

Сергій Кожокар - теж виходець з Молдови, чоловік Нікітіної. Працює у неї фіндиректором.

Микола Камєнєв (він же блогер "Фіма Психопат") - очільник петербурзького інтернеттелеканалу "Город +".

Сергій Сиров - заступник голови телеканалу "Санкт-Петербург" з економіки та фінансів.

Олександр Малькевич - політтехнолог та медіаменеджер. Два роки очолював канал "Санкт-Петербург". Запускав проросійські телеканали на тимчасово окупованих територіях України. Раніше був тісно пов'язаний зі структурами Пригожина.

Затримання відбулися 10 жовтня. Нікітіну, Камєнєва й Сирова відправили до СІЗО, Кожокара - під домашній арешт, а Малькевичу, який також є депутатом законодавчого зібрання Санкт-Петербурга, наразі заборонили певні дії.