"У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі Коаліції охочих закликав посилити тиск на РФ, заявивши, що в її диктатора Володимира Путіна закінчуються ідеї та солдати
Відео виступу опублікував Clash Report.
Рютте заявив, що Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною, і "через його оманливу агресію вмирають тисячі росіян".
"Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли отримати справедливий мир для України", – сказав генсек НАТО.
Водночас він додав, що раніше президент США "дуже влучно висловився: вони (росіяни, – ред.)повинні зупинитися на досягнутому".
- У п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбулося засідання Коаліції охочих, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні нові літаки Mirage. Водночас Велика Британія оголосила, що передасть Києву 5 тис. ракет ППО.
