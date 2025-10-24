Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати

"У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2025 п'ятниця
20:50
Світ Саміт ЄС, Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі Коаліції охочих закликав посилити тиск на РФ, заявивши, що в її диктатора Володимира Путіна закінчуються ідеї та солдати

Зміст

Відео виступу опублікував Clash Report.

Рютте заявив, що Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною, і "через його оманливу агресію вмирають тисячі росіян".

"Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли отримати справедливий мир для України", – сказав генсек НАТО.

Водночас він додав, що раніше президент США "дуже влучно висловився: вони (росіяни, – ред.)повинні зупинитися на досягнутому". 

  • У п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбулося засідання Коаліції охочих, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв поставити Україні нові літаки Mirage. Водночас Велика Британія оголосила, що передасть Києву 5 тис. ракет ППО.
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
Війна з Росією
НАТО
підтримка України
Світ про Україну
Марк Рютте
