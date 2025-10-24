"У Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати": Рютте за підсумками зустрічі Коаліції охочих заявив, що тиск на РФ слід посилювати

Відео виступу опублікував Clash Report.

Рютте заявив, що Путін отримує "маргінальні досягнення" величезною ціною, і "через його оманливу агресію вмирають тисячі росіян".

"Правда в тому, що у Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Зараз саме той час, щоб посилити тиск на Росію, щоб ми могли отримати справедливий мир для України", – сказав генсек НАТО.

Водночас він додав, що раніше президент США "дуже влучно висловився: вони (росіяни, – ред.)повинні зупинитися на досягнутому".