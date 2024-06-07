У РФ громадянина Франції звинуватили в шпигунстві. Макрон прокоментував

Про це повідомляє CNN.

У четвер, 6 червня, Слідчий комітет Росії повідомив, що громадянина Франції, співробітника некомерційної організації Швейцарський центр гуманітарного діалогу, затримали за підозрою в "зборі інформації у сфері військової діяльності Російської Федерації", передає ТАСС.



На відео, опублікованому Слідчим комітетом, видно, як чоловіка затримали співробітники служби безпеки в кафе в Москві та відвели у військовий фургон.

У Слідчому комітеті стверджують, що громадянин Франції протягом кількох років збирав інформацію про "військову та військово-технічну діяльність" Росії і не реєструвався як іноземний агент.

"З цією метою він неодноразово відвідував територію Росії, в тому числі Москву, де проводив зустрічі з громадянами РФ", - завили в Слідкомі РФ.

Представник Слідчого комітету повідомив російському держінформагентству ТАСС, що чоловік працював консультантом у некомерційній організації, яка займалася євразійськими питаннями після Майдану 2014 року в Україні.

Макрон відреагував

Президент Франції Емманюель Макрон заперечив зв'язок затриманого в РФ громадянина з французьким урядом.

"Він жодним чином не працював на Францію. Зараз ми дуже пильні, він отримає весь консульський захист, який діє в такому випадку. Я хочу сказати правду всупереч промиванню мізків, яке ми чуємо", – сказав Макрон.