У РФ громадянина Франції звинуватили в шпигунстві. Макрон прокоментував
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що француза затримали в Москві, але заперечив, що чоловік працював на французький уряд
Про це повідомляє CNN.
У четвер, 6 червня, Слідчий комітет Росії повідомив, що громадянина Франції, співробітника некомерційної організації Швейцарський центр гуманітарного діалогу, затримали за підозрою в "зборі інформації у сфері військової діяльності Російської Федерації", передає ТАСС.
На відео, опублікованому Слідчим комітетом, видно, як чоловіка затримали співробітники служби безпеки в кафе в Москві та відвели у військовий фургон.
У Слідчому комітеті стверджують, що громадянин Франції протягом кількох років збирав інформацію про "військову та військово-технічну діяльність" Росії і не реєструвався як іноземний агент.
"З цією метою він неодноразово відвідував територію Росії, в тому числі Москву, де проводив зустрічі з громадянами РФ", - завили в Слідкомі РФ.
Представник Слідчого комітету повідомив російському держінформагентству ТАСС, що чоловік працював консультантом у некомерційній організації, яка займалася євразійськими питаннями після Майдану 2014 року в Україні.
Макрон відреагував
Президент Франції Емманюель Макрон заперечив зв'язок затриманого в РФ громадянина з французьким урядом.
"Він жодним чином не працював на Францію. Зараз ми дуже пильні, він отримає весь консульський захист, який діє в такому випадку. Я хочу сказати правду всупереч промиванню мізків, яке ми чуємо", – сказав Макрон.
- В кінці березня 2023 року російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі (Урал, РФ) журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.
- У вівторок, 26 березня, московський суд ухвалив рішення залишити американського репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві щонайменше до 30 червня. Він провів за ґратами майже рік.
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