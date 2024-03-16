У Ризі вшанували бійців Латиського добровольчого легіону, що воював проти Радянської армії

Захід тривав близько години та обійшовся без інцидентів, розповідає Delfi.lv.

Хода розпочалася об 11.00 біля церкви Святого Іоанна у старій частині Риги. Далі вона пройшла маршрутом: вулиця Скарню, 24 - вулиця Скарню - вулиця Калькю - площа Брівібас.

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Серед учасників ходи помічені політики з латиської партії "Національне об'єднання".

Люди тримали в руках прапори Латвії, Естонії та України. Також на шляху учасники співали пісні про латиських легіонерів.

"У деяких місцях спецназ поліції організував живий ланцюг, аби відмежувати учасників ходи від глядачів. До патрулювання було залучено дрони, а також гелікоптер Державної прикордонної служби, який здійснював польоти на низькій висоті", - зазначає Delfi.lv.

Латиський легіон часів Другої світової війни. Що про нього відомо

День пам'яті латиських легіонерів відзначається 16 березня, оскільки саме цього дня 1944 року бійці набраних з латвійців 15-ої і 19-ої дивізії СС вперше спільно билися з Радянської армією поблизу Пскова.

Очолював Легіон ексміністр оборони незалежної довоєнної Латвії генерал-лейтенант Рудольф Бангерський. Після війни він жив у Західній Німеччині, допоки 1958 року не загинув у загадковій автопригоді.

На Нюрнберзькому трибуналі було вирішено, що учасники Латиського легіону не несуть відповідальності за воєнні злочини.