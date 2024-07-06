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У Росії посилюють блокування VPN-сервісів для стеження за громадянами в інтернеті, - британська розвідка

6 липня, 2024 субота
13:39
Світ VPN-сервіс

Російська влада посилює блокування VPN-сервісів, щоб обмежити доступ росіян до незалежних і міжнародних ЗМІ та спростити можливість спецслужб стежити за громадянами

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Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Як повідомляли російські ЗМІ, з 4 липня на вимогу Роскомнадзору з російського App Store видалили декілька VPN-додатків через нібито нелегальний у Росії контент. Орган отримав право блокувати доступ до VPN-сервісів без звернення до суду у березні 2024 року. 

У розвідці Британії припускають, що такий крок майже напевно має на меті обмежити доступ російських громадян до незалежних російських та міжнародних ЗМІ, а також спростити спецслужбам можливість стеження за російськими громадянами.

Крім того, росЗМІ повідомляли, що російська ФСБ вимагає від операторів зв'язку відключити інтернет-телефонію VoIP, щоб нібито зменшити кількість випадків шахрайства.

"Насправді ж, швидше за все, вона спрямована на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян та юридичних осіб", - вважають експерти британської розвідки.

У зведенні міноборони Британії зазначається, що такі заходи відповідають зусиллям Росії контролювати внутрішній інформаційний простір та обмежити доступ громадян до інформації, яка відрізняється від офіційного порядку денного.

У відомстві також нагадали, що ці кроки Кремль здійснює вже давно. Зокрема, у 2019 році Росія провела навчання з тимчасового перекриття доступу росіян до інтернету і того ж року ухвалила закон про "суверенний інтернет".

Однак ці зусилля Москви значно активізувалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість незалежних ЗМІ були закриті або перемістилися за кордон, також запроваджувалися обмеження на доступ громадян до іноземних ЗМІ. 

"Ефект обмежень ще належить побачити, оскільки освічені росіяни продовжують знаходити винахідливі способи, щоб оминути ці заходи", - наголошують у британській розвідці.

  • Напередодні очільник українського ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Росія розпочала інформаційну операцію "Мир". Так російська пропаганда прагне розмити українську Формулу миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України.
Теги:
Росія
Технології
Війна з Росією
Велика Британiя
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