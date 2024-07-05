Росія розпочала інформаційну операцію "Мир", - очільник ЦПД Коваленко
Російська пропаганда прагне розмити українську Формулу миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України
Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Росіяни вже вкинули в інформаційний простір "мирні плани" з різними пропозиціями. Також у ЗМІ, завдяки роботі роспропаганди, набирають популярності конспірологічні теорії, буцімто таємні переговори вже розпочались.
За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, відпрацьовують цю інформаційну повістку як роспропагандисти всередині РФ, так і на міжнародних інформаційних майданчиках.
"Головна логіка дій росіян – створити білий шум, спрацювати на частину суспільства, яке готове на мир за будь-яку ціну. Насправді ж Росія не готова до справедливого миру та нарощує військові спроможності для продовження війни. Сіяння сподівань щодо готовності до миру має на меті створити ілюзію, що це Україна не хоче миритися. І це їхній головний наратив для різних аудиторій світу", – пояснив Коваленко.
Очільник ЦПД впевнений, що єдиний реальний доказ готовності РФ до справедливого миру - присутність на другому Саміті миру.
- За даними NYT, під час перемовин у 2022 році в Стамбулі Росія вимагала від України відмовитися від вступу до НАТО й змиритись з окупацією частини своєї території.
- 4 липня російський диктатор Володимир Путін заявив, що стамбульські угоди можна використати як основу для переговорів з Україною, проте відкинув можливість припинення вогню до початку перемовин.
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