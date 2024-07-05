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Росія розпочала інформаційну операцію "Мир", - очільник ЦПД Коваленко

5 липня, 2024 п'ятниця
22:04
Війна з Росією Зеленський і Путін

Російська пропаганда прагне розмити українську Формулу миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України

Зміст

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. 

Росіяни вже вкинули в інформаційний простір "мирні плани" з різними пропозиціями. Також у ЗМІ, завдяки роботі роспропаганди, набирають популярності конспірологічні теорії, буцімто таємні переговори вже розпочались. 

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, відпрацьовують цю інформаційну повістку як роспропагандисти всередині РФ, так і на міжнародних інформаційних майданчиках.

"Головна логіка дій росіян – створити білий шум, спрацювати на частину суспільства, яке готове на мир за будь-яку ціну. Насправді ж Росія не готова до справедливого миру та нарощує військові спроможності для продовження війни. Сіяння сподівань щодо готовності до миру має на меті створити ілюзію, що це Україна не хоче миритися. І це їхній головний наратив для різних аудиторій світу", – пояснив Коваленко.

Очільник ЦПД впевнений, що єдиний реальний доказ готовності РФ до справедливого миру - присутність на другому Саміті миру. 

  • За даними NYT, під час перемовин у 2022 році в Стамбулі Росія вимагала від України відмовитися від вступу до НАТО й змиритись з окупацією частини своєї території.
  • 4 липня російський диктатор Володимир Путін заявив, що стамбульські угоди можна використати як основу для переговорів з Україною, проте відкинув можливість припинення вогню до початку перемовин.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
переговори з РФ
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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