Росія розпочала інформаційну операцію "Мир", - очільник ЦПД Коваленко

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Росіяни вже вкинули в інформаційний простір "мирні плани" з різними пропозиціями. Також у ЗМІ, завдяки роботі роспропаганди, набирають популярності конспірологічні теорії, буцімто таємні переговори вже розпочались.

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони Андрія Коваленка, відпрацьовують цю інформаційну повістку як роспропагандисти всередині РФ, так і на міжнародних інформаційних майданчиках.

"Головна логіка дій росіян – створити білий шум, спрацювати на частину суспільства, яке готове на мир за будь-яку ціну. Насправді ж Росія не готова до справедливого миру та нарощує військові спроможності для продовження війни. Сіяння сподівань щодо готовності до миру має на меті створити ілюзію, що це Україна не хоче миритися. І це їхній головний наратив для різних аудиторій світу", – пояснив Коваленко.

Очільник ЦПД впевнений, що єдиний реальний доказ готовності РФ до справедливого миру - присутність на другому Саміті миру.