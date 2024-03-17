У російській Пермі відірвало руку жінці, яка влаштувала вибух на виборчій дільниці
У неділю, 17 березня, на одній із виборчих дільниць у російській Пермі жінка влаштувала вибух, унаслідок якого їй відірвало руку
Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
У повідомленні йдеться про те, що 64-річна жінка пронесла на дільницю в БК Солдатова на Комсомольському проспекті велику петарду і підірвала її в туалеті.
Унаслідок вибуху з будівлі було евакуйовано 50 людей.
За попередньою інформацією, жінці відірвало руку.
За словами свідків, перед вибухом жінка з кимось розмовляла телефоном, передає Скат media.
У виданні припускають, що вона могла спілкуватися з шахраями. Охоронець перевірив вміст пакета жінки, але не побачив нічого підозрілого.
У міністерстві територіальної безпеки Пермського краю підтвердили цю інформацію, повідомляє Telegram-канал Медуза — LIVE з посиланням на Properm.ru. Там додали, що жінку доправили в лікарню.
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Вдень у неділю, 17 березня 2024 року, чоловік з подвійним громадянством Молдови та Росії кинув пляшки з запалювальною сумішшю у двір Консульського відділу посольства РФ в Кишиневі, де розташовано виборчу дільницю.
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