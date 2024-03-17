У російській Пермі відірвало руку жінці, яка влаштувала вибух на виборчій дільниці

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

У повідомленні йдеться про те, що 64-річна жінка пронесла на дільницю в БК Солдатова на Комсомольському проспекті велику петарду і підірвала її в туалеті.

Унаслідок вибуху з будівлі було евакуйовано 50 людей.

За попередньою інформацією, жінці відірвало руку.

За словами свідків, перед вибухом жінка з кимось розмовляла телефоном, передає Скат media.

У виданні припускають, що вона могла спілкуватися з шахраями. Охоронець перевірив вміст пакета жінки, але не побачив нічого підозрілого.

У міністерстві територіальної безпеки Пермського краю підтвердили цю інформацію, повідомляє Telegram-канал Медуза — LIVE з посиланням на Properm.ru. Там додали, що жінку доправили в лікарню.