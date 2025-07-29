У Румунії попередили про фейкові відео ШІ про вступ у війну в Україні

Про це відомство поінформувало в facebook.

"Повідомляємо про існування кампанії з поширення неправдивої інформації, в якій як справжні представляються фальшиві відеоролики, створені за допомогою програм штучного інтелекту, з яких випливає, що прем'єр-міністр Іліє Боложан оголошує про вступ Румунії у війну, починаючи з вересня 2025 року", – йдеться в матеріалі.

На оприлюднених МВС скриншотах відео зазначено, що Румунія нібито вступатиме у війну в Україні.

Міністерство наголосило: такий відеоконтент спрямований на маніпуляцію громадською думкою, а Боложан не робив подібних заяв про війну.