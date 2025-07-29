У Румунії попередили про фейкові відео ШІ про вступ у війну в Україні
Міністерство внутрішніх справ Румунії попередило про маніпуляційну кампанію з фейковими відео, що держава нібито вступає у війну з 2025 року
Про це відомство поінформувало в facebook.
"Повідомляємо про існування кампанії з поширення неправдивої інформації, в якій як справжні представляються фальшиві відеоролики, створені за допомогою програм штучного інтелекту, з яких випливає, що прем'єр-міністр Іліє Боложан оголошує про вступ Румунії у війну, починаючи з вересня 2025 року", – йдеться в матеріалі.
На оприлюднених МВС скриншотах відео зазначено, що Румунія нібито вступатиме у війну в Україні.
Міністерство наголосило: такий відеоконтент спрямований на маніпуляцію громадською думкою, а Боложан не робив подібних заяв про війну.
- 29 липня стало відомо, що російські спецслужби запустили ІПСО про нібито таємну зустріч українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії в Альпах для нібито обговорення заміни президента України.
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