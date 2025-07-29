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Головна Війна з Росією "Таємна зустріч Залужного, Буданова і Єрмака в Альпах": ГУР попередило про нову ІПСО від росіян

"Таємна зустріч Залужного, Буданова і Єрмака в Альпах": ГУР попередило про нову ІПСО від росіян

Ольга Бабишена
29 липня, 2025 вiвторок
18:36
Війна з Росією Кирило Буданов

Російські спецслужби запустили ІПСО про нібито таємну зустріч українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії в Альпах для нібито обговорення заміни президента України

Зміст

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. 

У ГУР розповіли, що 29 липня російські спецслужби за наказом Кремля розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Зокрема, пропагандисти почали поширювати фейк про нібито таємну зустріч українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії в Альпах для нібито обговорення заміни президента України. 

російська ІПСО

фото: ГУРросійська ІПСО

фото: ГУР

"Склепана на коліні Євгенія Наришкіна та брендована службою зовнішньої розвідки держави-агресора Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам", - йдеться у повідомленні. 

У відомстві також зазначили, що росіяни проводять інформаційні атаки проти воєнної розвідки України: вони транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР.

  • Російські ресурси на тлі третього раунду перемовин між Україною та РФ почали поширювати фейк про нібито таємну зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова з очільником російської делегації Володимиром Мединським. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
фейк
ГУР
російські фейки
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