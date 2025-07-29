"Таємна зустріч Залужного, Буданова і Єрмака в Альпах": ГУР попередило про нову ІПСО від росіян
Російські спецслужби запустили ІПСО про нібито таємну зустріч українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії в Альпах для нібито обговорення заміни президента України
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
У ГУР розповіли, що 29 липня російські спецслужби за наказом Кремля розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Зокрема, пропагандисти почали поширювати фейк про нібито таємну зустріч українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії в Альпах для нібито обговорення заміни президента України.
фото: ГУР
фото: ГУР
"Склепана на коліні Євгенія Наришкіна та брендована службою зовнішньої розвідки держави-агресора Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам", - йдеться у повідомленні.
У відомстві також зазначили, що росіяни проводять інформаційні атаки проти воєнної розвідки України: вони транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР.
- Російські ресурси на тлі третього раунду перемовин між Україною та РФ почали поширювати фейк про нібито таємну зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова з очільником російської делегації Володимиром Мединським.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе