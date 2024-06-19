У Саудівській Аравії під час паломництва через спеку померли понад 500 мусульман

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що щонайменше 323 вірянини серед загиблих були єгиптянами, більшість із яких померли через хворобу, спричинену спекою. Ще 60 паломників були з Йорданії. Про загибель своїх громадян повідомляли також Індонезія, Іран та Сенегал.

Температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула позначки у 51 С°.

Влада Саудівської Аравії запровадила заходи щодо боротьби з наслідками спеки: паломників закликають користуватися парасолею, їм роздають воду, а вздовж маршруту хаджу чергують лікарі.

Хадж – це щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для виконання релігійних обрядів, як пророк Мухаммед навчав своїх послідовників 14 століть тому. Це одне з найбільших масових зібрань у світі, яке вважається обов’язком для мусульман. Цього року триває з 14 по 19 червня. За даними головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що у заходах візьме участь понад 1,8 млн паломників.

Як підкреслює видання, щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 осіб, було зареєстровано понад 10 тисяч нездужань паломників, пов'язаних зі спекою.