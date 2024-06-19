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У Саудівській Аравії під час паломництва через спеку померли понад 500 мусульман

19 червня, 2024 середа
08:03
Світ Саудівська Аравія

Унаслідок високої температури повітря у Саудівській Аравії померли щонайменше 550 мусульман, які прибули до святих місць Мекки та Медини для здійснення хаджу – традиційного паломництва

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Про це пише The Guardian.

Зазначається, що щонайменше 323 вірянини серед загиблих були єгиптянами, більшість із яких померли через хворобу, спричинену спекою. Ще 60 паломників були з Йорданії. Про загибель своїх громадян повідомляли також Індонезія, Іран та Сенегал.

Температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула позначки у 51 С°.

Влада Саудівської Аравії запровадила заходи щодо боротьби з наслідками спеки: паломників закликають користуватися парасолею, їм роздають воду, а вздовж маршруту хаджу чергують лікарі.

Хадж – це щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для виконання релігійних обрядів, як пророк Мухаммед навчав своїх послідовників 14 століть тому. Це одне з найбільших масових зібрань у світі, яке вважається обов’язком для мусульман. Цього року триває з 14 по 19 червня. За даними головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що у заходах візьме участь понад 1,8 млн паломників.

Як підкреслює видання, щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 осіб, було зареєстровано понад 10 тисяч нездужань паломників, пов'язаних зі спекою.

  • Крім того, через високу температуру в Греції загинули четверо туристів, також є люди, які вважаються безвісти зниклими. Влада оголосила спеку третього рівня.

Теги:
Суспільство
Саудівська Аравія
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