У Греції через аномальну спеку загинули четверо людей

Про це повідомляє Independent.

Зазначено, що на тлі загибелі чотирьох відпочивальників унаслідок спеки Греція попереджає туристів про рекордні температури. Через такі погодні умови закрили туристичні об’єкти в Афінах та за межами міста.

Вказано, що в країні протягом трьох днів фіксується температура, яка перевищує +38°C. Влада Греції оголосила про спеку третього рівня та закликає громадян уникати діяльності на свіжому повітрі й працювати вдома.