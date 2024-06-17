У Греції через аномальну спеку загинули четверо людей
Через високу температуру в Греції загинули четверо туристів, також є люди, які вважаються безвісти зниклими. Влада оголосила спеку третього рівня
Про це повідомляє Independent.
Зазначено, що на тлі загибелі чотирьох відпочивальників унаслідок спеки Греція попереджає туристів про рекордні температури. Через такі погодні умови закрили туристичні об’єкти в Афінах та за межами міста.
Вказано, що в країні протягом трьох днів фіксується температура, яка перевищує +38°C. Влада Греції оголосила про спеку третього рівня та закликає громадян уникати діяльності на свіжому повітрі й працювати вдома.
- 30 квітня стало відомо, що на Філіппінах через аномальну спеку зупиняли заняття у школах.
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