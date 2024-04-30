На Філіппінах через аномальну спеку зупиняють заняття у школах
На Філіппінах тисячі шкіл призупинили заняття через аномальну спеку, яка накриває країну у період із березня по травень
Про це повідомляє Reuters.
"У травні ми очікуємо більше припинень занять через спеку. Середня температура повітря перевищує 52 градуси за Цельсієм, тож можна собі уявити, яким стресом це буде для учнів", – сказав радник з питань початкової освіти організації Save the Children Philippines Ксерсес Кастро.
Учні та вчителі також занепокоєні труднощами дистанційного викладання та навчання, особливо у бідних районах, де може не бути доступу до якісного інтернет-зв’язку.
У різних регіонах Філіппін температура повітря досягала 50 градусів за Цельсієм, оскільки кліматичне явище Ель-Ніньо посилює спеку, яка накриває країну у період із березня по травень.
- Нагадаємо, на початку квітня у деяких містах Філіппін призупинено очне навчання через аномально високу температуру.
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