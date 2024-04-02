На Філіппінах через аномальну спеку оголосили про тимчасове закриття шкіл

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, школи були закриті у понад десяти містах і муніципалітетах Південно-Східної Азії, де прогнозується підвищення температури до +35°C, а учням порадили навчатися дистанційно.

Місцеве метеорологічне бюро прогнозує, що індекс спеки - який поєднує температуру і вологість повітря - підніметься до 44°C у вівторок і 43°C у середу. Одна з провінцій на півдні острова Мінданао припинила очне навчання до 15 квітня.

У столиці Манілі департамент освіти надав керівникам шкіл повноваження призупиняти очні заняття і переходити на асинхронні сесії, заявивши, що вчителі та учні можуть носити більш комфортний одяг, щоб упоратися зі спекою.