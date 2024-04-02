На Філіппінах через аномальну спеку оголосили про тимчасове закриття шкіл
У вівторок, 2 квітня, у деяких містах Філіппін було призупинено очне навчання через аномально високу температуру
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначили у виданні, школи були закриті у понад десяти містах і муніципалітетах Південно-Східної Азії, де прогнозується підвищення температури до +35°C, а учням порадили навчатися дистанційно.
Місцеве метеорологічне бюро прогнозує, що індекс спеки - який поєднує температуру і вологість повітря - підніметься до 44°C у вівторок і 43°C у середу. Одна з провінцій на півдні острова Мінданао припинила очне навчання до 15 квітня.
У столиці Манілі департамент освіти надав керівникам шкіл повноваження призупиняти очні заняття і переходити на асинхронні сесії, заявивши, що вчителі та учні можуть носити більш комфортний одяг, щоб упоратися зі спекою.
-
У столиці України в понеділок, 1 квітня, зафіксували три температурні рекорди: зокрема, температура повітря була 4,3 °C вище попереднього рекордного показника 2016 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.04 Купівля 39.04Продаж 39.56
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе