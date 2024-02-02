У Сенаті США розповіли, коли відбудеться голосування за допомогу Україні

Про це повідомляє Reuters.

Наступного тижня сенат проголосує за двопартійний законопроєкт. Він повинен зміцнити безпеку кордонів, а також надати допомогу Україні та Ізраїлю.

За словами лідера Демократичної партії США Чака Шумера, текст законопроєкту буде оприлюднено до неділі. Початкове голосування відбудеться не пізніше середи.

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"Ми не можемо просто ухилятися від наших обов'язків тільки тому, що завдання складне", - сказав Шумер.