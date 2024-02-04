У Сенегалі оголосили про перенесення виборів президента

Про це інформує Xinhua із посиланням на звернення президента Сенегалу.

Зазначається, що про перенесення було оголошено всього за кілька годин до початку виборчої кампанії опівночі в неділю.

У суботу Національні збори країни прийняли законопроєкт про перенесення президентських виборів 25 лютого на шість місяців.

Xinhua уточнює, що конституційна рада країни дозволила брати участь у виборах 20 кандидатам. Президент Макі Салл вирішив не балотуватися на третій термін.