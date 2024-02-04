У Сенегалі оголосили про перенесення виборів президента
Президент західноафриканської країни Сенегал Макі Салл у суботу, 3 лютого, оголосив про перенесення президентських виборів, проведення яких було заплановано на 25 лютого
Про це інформує Xinhua із посиланням на звернення президента Сенегалу.
Зазначається, що про перенесення було оголошено всього за кілька годин до початку виборчої кампанії опівночі в неділю.
У суботу Національні збори країни прийняли законопроєкт про перенесення президентських виборів 25 лютого на шість місяців.
Xinhua уточнює, що конституційна рада країни дозволила брати участь у виборах 20 кандидатам. Президент Макі Салл вирішив не балотуватися на третій термін.
- 20 січня президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чісекеді склав присягу на другий п'ятирічний термін після переконливої перемоги, яку його опоненти відмовилися визнати через численні порушення під час голосування.
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