У США до 40 років тюрми за найбільший витік даних в історії агентства засудили ексспівробітника ЦРУ
Колишнього співробітника ЦРУ засудили до 40 років в'язниці за незаконний збір і передачу інформації проєкту WikiLeaks про національну оборону, а також дитячу порнографію
Про це повідомляє CNN.
Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка звинуватила Джошуа Шульте у передачі WikiLeaks великої кількості секретних даних у 2016 році, у 2022 році за незаконний збір і передачу інформації про національну оборону та перешкоджання кримінальному розслідуванню та розгляду справи. За даними прокуратури США, у 2023 році його також визнали винним в отриманні, зберіганні та передачі дитячої порнографії.
Він працював комп’ютерним інженером у Центрі кіберрозвідки ЦРУ та створив кіберінструменти, які могли непомітно отримувати дані з комп’ютерів.
На суді Шульте захищався сам. Попередній судовий процес завершився безстроковим судом у 2020 році.
"Джошуа Шульте зрадив свою країну, вчинивши деякі з найбільш зухвалих, жахливих злочинів шпигунства в американській історії. Він завдав незліченної шкоди нашій національній безпеці у своєму прагненні помститися ЦРУ за його реакцію на порушення безпеки Шульте під час роботи там", - заявив прокурор США Деміан Вільямс.
"Коли ФБР зловило його, Шульте спробував завдати ще більшої шкоди нації, зробивши те, що він назвав "інформаційною війною", зокрема оприлюднив надсекретну інформацію з-за ґрат. І весь цей час Шульте збирав тисячі і тисячі відео та зображень дітей, які піддавалися жахливому жорстокому поводженню для власного задоволення", - додав Вільямс.
Шульте звільнився з ЦРУ в листопаді 2016 року, але в березні 2017 року на WikiLeaks опублікував першу частину витоків.
WikiLeaks оприлюднив пресреліз із цією інформацією, у якому йдеться, що дані були надані анонімно джерелом, яке хотіло порушити політичне питання, зокрема щодо того, чи ЦРУ перевищило свої хакерські можливості та повноваження.
- Підозрюваному у витоку секретних документів Пентагону військовослужбовцю ВПС Нацгвардії США Джеку Тейшейрі висунули офіційні звинувачення за шістьма пунктами.
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