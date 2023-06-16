Витік даних із Пентагону: підозрюваному Тейшейрі висунули звинувачення за шістьма пунктами

Про це інформує міністерство юстиції США.

"Велике журі присяжних у Бостоні висунуло звинувачення військовослужбовцю ВПС Національної гвардії США (USANG), дислокованому в штаті Массачусетс, у нібито зберіганні та передачі секретної інформації, пов’язаної з національною обороною, на платформі соціальних мереж з 2022 року й приблизно до його арешту у квітні", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що звинувачення пов'язані із незаконним зберіганням і поширенням оборонних секретів США. Цим Тейшейра порушив законодавства Сполучених Штатів.

"Тейшейра звинувачується в обміні інформацією з користувачами на платформі соціальних мереж, які, як він знав, не мали права її отримувати. Цим він, як стверджується, порушив законодавство США та поставив під загрозу нашу національну безпеку", - заявив генеральний прокурор США Меррік Б. Гірлянда.

Загалом Федеральне велике журі в Бостоні звинуватило його за шістьма пунктами.

Що відомо про витік секретних документів Пентагону

6 квітня 2023 року видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Після цього Пентагон розпочав розслідування.

За декілька днів у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. За їхніми словами, Росія могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.

Пізніше журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.

14 квітня Тейшейрі офіційно висунули звинувачення. Згодом 102-й відділ розвідки ВПС США, у якому він працював, призупинив свою розвідувальну діяльність.

Наприкінці квітня The New York Times повідомило, що Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних документів Пентагону, почав ділитися секретними даними ще у лютому 2022 року і зі значно ширшою аудиторією, ніж вважали раніше.