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Тейшейра почав зливати секретні документи Пентагону одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, - NYT

22 квітня, 2023 субота
12:58
Світ Пентагон

Нацгвардієць ВПС США Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних документів Пентагону, почав ділитися секретними даними ще у лютому 2022 року і зі значно ширшою аудиторією, ніж вважали раніше

Про це інформує The New York Times.

За даними видання, на акаунті користувача, який збігався з акаунтом Тейшейри, дані про військову агресію Росії почали з'являтися за 48 годин після початку повномасштабного вторгнення. Їх почали публікували в невідомому сервері Discord, який налічував близько 600 користувачів.

Ця інформація містила подробиці про жертв серед українців і росіян, а також про діяльність розвідувальних агенцій Москви та оновлену інформацію про допомогу, яку надають Україні. Користувач сервера зазначав, що публікує інформацію, отриману від Агентства нацбезпеки, Центрального розвідувального управління та від інших спецслужб. Чи знає про цю інформацію влада, наразі невідомо.

Перший виток, який стався за дві доби після початку повномасштабної війни, описував звіт Пентагону, в якому було зазначено, що 1/3 сил Росії використовується для вторгнення. Інші ж розвіддані, імовірно, передвіщали розвиток подій на полі бою. Зокрема 27 березня 2022 року користувач поділився інформацією про відступ російських військ з Києва.

Також користувач, імовірно, відправляв деякі повідомлення з військової бази, на якій перебував. Так в одній з розмов у чаті він заявив, що збирається ввійти в зону, де люди з допуском безпеки можуть отримати доступ до секретних комп’ютерних мереж, відомих як Sensitive Compartmented Information Facility (SCIF).

Ще місяць тому користувач ділився докладною інформацією про перебіг війни Росії проти України на сервері в Discord. Утім він припинив оновлювати ці дані 19 березня.

Дописи, які переглянуло NYT, імовірно, є докладними письмовими описами секретних документів Пентагону. Вони вказують на те, від якого розвідувального агентства вони походять. Згодом їх видалили із цього серверу Discord.

Видання стверджує, що дізналася про великий чат від іншого користувача Discord. Посилання на нього було розміщено на YouTube, що свідчить про те, що до нього можна було легко отримати доступ.

Також NYT пов'язує всі зібрані дані із Тейшейрою, оскільки дописи на сервері були опубліковані під ніком, який раніше пов'язували з Airman Teixeira. Також людина, яка поширювала ці дані, заявляла, що працювала у розвідувальному підрозділі ВПС США.

Крім того, за інформацією видання, відео та фото, які публікував користувач на сервері, збігаються з тими фото, що розміщені в будинку родини Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Також на те, що це, імовірно, є Тейшейра вказує те, що учасники цього великого сервера Discord привітали користувача з днем народження 21 грудня. Того ж дня сестра Тейшейри привітала його зі святом на Facebook. Користувач також опублікував фотографію старої німецької гвинтівки. NYT відшукало онлайн-квитанцію за неї на ім'я Тейшейри.

Наразі для слідчих ключовим питанням є те, як Тейшейра отримав документи і доступ до них. На їхню думку, він використовував для цього права адміністратора, що пов'язані з його роботою в галузі інформаційних технологій.

  • 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
  • 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
  • 14 квітня підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.
  • Згодом 102-й відділ розвідки ВПС США, у якому служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі документів Пентагону, призупинив свою розвідувальну діяльність.
Пентагон
Війна з Росією
США
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