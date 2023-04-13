ЗМІ повідомили, хто міг злити документи Пентагону
Адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи в Discord є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс
Про це повідомляє The New York Times.
За даними видання, гвардієць Джек Тейшейра курирував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молоді люди і підлітки, об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.
Два американські чиновники підтвердили виданню, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів у приватну інтернет-групу.
Один із чиновників заявив, що у Тейшейри може бути інформація, що має стосунок до розслідування.
Федеральні слідчі вже кілька днів шукають людину, яка злила надсекретні документи в інтернет, але не назвали ні Тейшейру, ні когось іншого як підозрюваного. ФБР відмовилося від коментарів.
Журналісти The New York Times поговорили з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central. Один із них сказав, що знає людину, яка здійснила витік, щонайменше три роки. При цьому він зустрічався з ним особисто і називав його О.Г. Друзі описали його як старшого, ніж більшість членів групи, які були в підлітковому віці, і безперечного лідера. Один із друзів сказав, що О.Г. мав доступ до документів розвідки завдяки своїй роботі.
- Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування. Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
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