ЗМІ повідомили, хто міг злити документи Пентагону

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, гвардієць Джек Тейшейра курирував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молоді люди і підлітки, об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.

Два американські чиновники підтвердили виданню, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів у приватну інтернет-групу.

Один із чиновників заявив, що у Тейшейри може бути інформація, що має стосунок до розслідування.

Федеральні слідчі вже кілька днів шукають людину, яка злила надсекретні документи в інтернет, але не назвали ні Тейшейру, ні когось іншого як підозрюваного. ФБР відмовилося від коментарів.

Журналісти The New York Times поговорили з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central. Один із них сказав, що знає людину, яка здійснила витік, щонайменше три роки. При цьому він зустрічався з ним особисто і називав його О.Г. Друзі описали його як старшого, ніж більшість членів групи, які були в підлітковому віці, і безперечного лідера. Один із друзів сказав, що О.Г. мав доступ до документів розвідки завдяки своїй роботі.