Про це пише Reuters.

"102 розвідувальне відділення зараз не виконує доручену розвідувальну місію", - заявила речниця ВПС Енн Стефанек.

Вона пояснила, що генеральний інспектор ВПС розслідуватиме "дотримання підрозділом політики, процедур і стандартів, пов'язаних з оприлюдненням інформації про національну безпеку".

Окрім того, у військово-повітряних силах також заявили, що протягом наступних 30 днів усім підрозділам також доведеться провести "зустріч, з метою забезпечення безпеки"

Reuters пише, що 102 розвідувальне крило забезпечує "точну розвідку в усьому світі, командування та контроль разом із навченими та досвідченими авіаторами для експедиційної бойової підтримки та внутрішньої безпеки".

Саме у ньому з травня 2022 року льотчиком першого класу служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі секретних документів Пентагону, оскільки він мав допуск "цілком таємно".