Підрозділ ВПС США, у якому служив Тейшейра, тимчасово припинив свою розвідувальну діяльність
Наразі 102 відділ розвідки ВПС США, у якому служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі документів Пентагону, призупинив свою розвідувальну діяльність
Про це пише Reuters.
"102 розвідувальне відділення зараз не виконує доручену розвідувальну місію", - заявила речниця ВПС Енн Стефанек.
Вона пояснила, що генеральний інспектор ВПС розслідуватиме "дотримання підрозділом політики, процедур і стандартів, пов'язаних з оприлюдненням інформації про національну безпеку".
Окрім того, у військово-повітряних силах також заявили, що протягом наступних 30 днів усім підрозділам також доведеться провести "зустріч, з метою забезпечення безпеки"
Reuters пише, що 102 розвідувальне крило забезпечує "точну розвідку в усьому світі, командування та контроль разом із навченими та досвідченими авіаторами для експедиційної бойової підтримки та внутрішньої безпеки".
Саме у ньому з травня 2022 року льотчиком першого класу служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі секретних документів Пентагону, оскільки він мав допуск "цілком таємно".
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- 14 квітня підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.
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