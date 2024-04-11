Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У США помер скандальний футболіст та актор О Джей Сімпсон, якого судили за подвійне вбивство

У США помер скандальний футболіст та актор О Джей Сімпсон, якого судили за подвійне вбивство

11 квітня, 2024 четвер
20:00
Світ О Джей Сімпсон

На 77-му році життя помер скандально відомий гравець в американський футбол О Джей Сімпсон, якого звинувачували у справі про подвійне вбивство

Про це повідомляє AP

Про смерть від онкологічного захворювання Сімпсона оголосили члени його родини. 

О Джей Сімпсон розпочав кар'єру в американському футболі у 1970-х роках, виступав за "Баффало Біллс" та "Сан-Франциско 49s" та визнаний одним з найкращих гравців у історії Національної футбольної ліги. 

Після завершення спортивної кар'єри Сімпсон працював телекоментатором та знімався в кіно.

У середині 1990-х років О Джей Сімпсона звинуватили у вбивстві його колишньої дружини та її друга. Присяжні визнали футболіста невинним, але докази вказували, що саме він скоїв вбивство. Пізніше Сімпсона зобов'язали виплатити $33,5 млн родичам загиблих, які подали до нього цивільний позов. Процес над зіркою спорту став одним із найгучніших в історії США. 

Після нього О Джей Сімпсона заарештовували за інші злочини. 2008 року його засудили за збройне пограбування. У 2017 році він вийшов на свободу. 



 
Теги:
Спорт
Кіно
Кримінал
США
Читайте також:
Верховна Рада
10 квітня, 2024 середа
Затримання до 3 діб і величезні штрафи: ВР підтримала за оcнову законопроєкт про ухилення від мобілізації 
Ілюстративне фото
10 квітня, 2024 середа
Проти викривачки колаборанта, який є батьком слідчої СБУ, відкрили провадження про образу військового, - hromadske
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.97
    Купівля 38.97
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 квітня
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Путін і його пропаганда: хто кого переконує?
19:42
ЗСУ генштаб війна з Росією
На фронті за добу зафіксовано 53 бойових зіткнення: найбільше поблизу Бахмута та Новопавлівки
19:36
Через можливий конфлікт інтересів щодо грантів: Український культурний фонд звернувся до НАЗК
19:28
Ексклюзив
Екснардепка Войціцька назвала кроки, які слід здійснити в умовах дефіциту електропотужностей внаслідок ракетних ударів РФ
19:23
російська армія, мобілізація
Від початку великої війни у РФ засуджено понад 2605 учасників "СВО" в Україні
19:05
москва, кремль
Торік РФ витратила на пропаганду пів мільярда доларів, - ГУР
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 778-го дня війни: У Первомайському триколор відправився за руським кораблем, а військовим на "нулі" готують додаткові виплати
18:48
Джоан Роулінґ
Джоан Роулінг пояснила, що не вибачить зіркам фільмів про Гаррі Поттера Деніелу Редкліффу та Еммі Вотсон 
18:39
Оновлено
Атака балістичними ракетами по Одеському району
Ракетний удар РФ по Одещині 10 квітня: загинуло 5 людей, в області оголосили жалобу
18:38
Огляд
ЗСУ
Нові правила мобілізації: пояснюємо, що ухвалили народні депутати
18:36
Дональд Трамп
Трамп може перетворити військову допомогу на інструмент примусу України до переговорів з РФ, - CNN
18:32
Оновлено
Президент Зеленський
Зеленський на саміті Тримор'я у Вільнюсі зустрівся з лідерами Чехії, Румунії та Польщі
18:15
Дуда і Зеленський
Дуда побажав Зеленському, щоб на наступний саміт Тримор'я він приїхав у цивільному костюмі
18:11
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
У "Європейській Солідарності" пояснили, чому фракція не підтримала законопроєкт про мобілізацію
18:08
Ростислав Карандєєв
Гроші від грального бізнесу та United24: Карандєєв пояснив, чиїм коштом відновлюватимуть зруйновані культурні обʼєкти
18:05
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
У Defense Express пояснили, які ворожі цілі не може збивати українська ППО
18:00
OPINION
Михайло Гончар
Як червоні лінії для України Вашингтон трансформує в зелене світло для Кремля
17:59
Литва прапор
Литва передала Україні новий пакет допомоги
17:56
Оновлено
атака на Харківщину
РФ атакувала керованою авіабомбою село на Харківщині: поранено літнього чоловіка
17:48
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни відмовляються виконувати бойові завдання та покидають місця дислокації на ТОТ Херсонщини, - "Атеш"
17:40
Судовий вирок
Міноборони виграло арбітраж щодо компенсації за несвоєчасні поставки для ЗСУ на понад 100 млн грн
17:40
зенітно ракетний комплекс Patriot
Журналіст Bild заявив, що в України нібито закінчуються ракети до систем ППО Iris-T і Patriot
17:39
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:35
Пресреліз
Український жіночий конгрес у Полтаві
Український Жіночий конгрес: важливо розширювати доступ жінок до прийняття рішень на всіх рівнях
17:19
Оновлено
обстріл Харкова
Унаслідок атаки РФ на Харків повністю зруйновано трансформаторну підстанцію і пошкоджено ТЕЦ
17:12
Оновлено
Денис Шмигаль та Роберт Фіцо на міжурядових консультаціях у Словаччині
Фіцо на зустрічі зі Шмигалем: Словаччина підтримає вступ України в ЄС та візьме участь у саміті миру
17:11
тюрма
Сімферопольця, який воював на боці РФ та обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним, ув'язнили на 15 років
17:10
На фото: Постер SUNNY BUNNY
Фестиваль квір-кіно SUNNY BUNNY оголосив програму
17:03
Росіяни завдали авіаудару по Сумській ТЕЦ: що відомо
17:03
Сергій Ребров
Оприлюднено зарплату Реброва в збірній України
17:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Трагедія зелених кнопок
16:55
евакуація
На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів
16:42
Ексклюзив
Ніна Южаніна
Уся розмова триває навколо призначення директора: нардепка Южаніна про законопроєкт про перезавантаження БЕБ
16:38
Укрзалізниця запустила моніторинг квитків у застосунку з можливістю автовикупу: деталі
16:23
На фото: зірки серіалу "Район Мелроуз"
Серіал "Район Мелроуз" перезапустять через 25 років після виходу останньої серії
16:09
Кукурудза
Китай відмовився приймати раніше замовлені партії української кукурудзи, - Bloomberg
16:04
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0904
"У Первомайському триколор відправився за русскім кораблем", - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Авдіївський напрямок
16:02
OPINION
Дмитро Лиховій
Про бронювання від мобілізації та від реальності
15:53
Ексклюзив
Мая Санду
Санду на питання про готовність до війни з РФ: "Віримо в перемогу України й продовжимо підтримку"
15:46
система протиповітряної оборони Patriot
"Іншого місця для Patriot наразі немає": Кулеба запросив партнерів, від яких залежить постачання систем ППО, провести ніч у Харкові
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV