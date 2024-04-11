У США помер скандальний футболіст та актор О Джей Сімпсон, якого судили за подвійне вбивство

Про це повідомляє AP.

Про смерть від онкологічного захворювання Сімпсона оголосили члени його родини.

О Джей Сімпсон розпочав кар'єру в американському футболі у 1970-х роках, виступав за "Баффало Біллс" та "Сан-Франциско 49s" та визнаний одним з найкращих гравців у історії Національної футбольної ліги.

Після завершення спортивної кар'єри Сімпсон працював телекоментатором та знімався в кіно.

У середині 1990-х років О Джей Сімпсона звинуватили у вбивстві його колишньої дружини та її друга. Присяжні визнали футболіста невинним, але докази вказували, що саме він скоїв вбивство. Пізніше Сімпсона зобов'язали виплатити $33,5 млн родичам загиблих, які подали до нього цивільний позов. Процес над зіркою спорту став одним із найгучніших в історії США.

Після нього О Джей Сімпсона заарештовували за інші злочини. 2008 року його засудили за збройне пограбування. У 2017 році він вийшов на свободу.