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У США зафіксували сплеск попиту серед жінок на пігулки для аборту після перемоги Трампа, - WP

Світлана Кравченко
12 листопада, 2024 вiвторок
12:08
Світ

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента організації у США, що надають доступ до засобів для переривання вагітності або інформації про медикаментозний аборт, заявили про сплеск запитів від жінок

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Про це пише Washington Post.

Так, один з найбільших постачальників пігулок для переривання вагітності Aid Access повідомив про 10 тисяч запитів на ліки протягом 24 годин після дня голосування на виборах президента. Це приблизно в 17 разів більше, ніж кількість запитів, які організація зазвичай отримує щодня.

Некомерційна організація Just the Pill, яка призначає ліки для переривання вагітності за допомогою телемедицини, заявила, що 22 зі 125 її замовлень з 6 по 8 листопада були від людей, які не мали вагітність. Як зазначили представники компанії, зазвичай рідко трапляється, що треба попросити "авансове забезпечення" ліками.

Організація "План С", яка надає інформацію про доступ до ліків для аборту, зафіксувала 82 200 відвідувачів свого сайту в порівнянні з приблизно 4 - 4,5 тисячі відвідувачів на день до виборів.

Крім того, організації та компанії, які займаються репродуктивним здоров’ям, помітили попит на засоби екстреної контрацепції та довгострокові засоби контролю за народжуваністю, такі як внутрішньоматкові спіралі та вазектомія.

Президентка Національної федерації абортів Бріттані Фонтено зауважила, що люди розуміють загрозу щодо обмеження для доступу до абортів під адміністрацією Трампа.

Варто зазначити, що Дональд Трамп неодноразово змінював позицію щодо абортів у США. Він називав себе "найбільшим пролайфером серед президентів", тобто представником руху, що виступає проти практики абортів та їх легалізації. 

Проте республіканець обіцяв накласти вето на федеральну заборону аборту. Він призначив трьох суддів Верховного Суду під час свого першого терміну, відкривши можливість суду скасувати конституційне право на аборт у справі "Доббс проти організації жіночого здоров’я Джексона".

Нагадаємо, що за цією справою Верховний суд США постановив, що Конституція країни не надає право на аборт. Це повернуло федеральним законодавчим органам і органам штатів повноваження регулювати будь-які аспекти абортів, які не захищені федеральним законом.

 

Теги:
Новини
Здоров'я
Дональд Трамп
США
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