У Таїланді автобус зі школярами потрапив у ДТП: серед 23 загиблих - діти

Про це пише BBC.

Відомо, що дітей везли додому зі шкільної екскурсії. За словами свідків, автобус їхав по шосе до Бангкока, де врізався в огорожу після того, як лопнула його передня шина.

"Автобус був швидко охоплений інтенсивною пожежею, і багато хто з пасажирів не зміг вибратися назовні. Причина пожежі досі невідома", - йдеться у повідомленні.

Водночас у міністерстві транспорту кажуть, що автобус працював на "надзвичайно ризикованому" стисненому природному газі.

Як пише видання, загалом після аварії вижили 19 дітей і троє вчителів, 16 з яких перебувають у лікарні через отримані травми. У поліції додали, що з 23 знайдених тіл: 11 - чоловічі, 7 - жіночі, а ще 5 - не ідентифіковані.

За словами міністра внутрішніх справ Таїланду Анутіна Чарнвіракула, водій втік з місця аварії, але влада країни запевняє, що його знайдуть.

Вік дітей, які перебували в автобусі, наразі невідомий, але у школі навчалися учні віком від 3 до 15 років.