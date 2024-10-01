У Таїланді автобус зі школярами потрапив у ДТП: серед 23 загиблих - діти
У Таїланді автобус, який перевозив школярів, розбився та загорівся поблизу столиці країни Бангкока. Серед 23 загиблих переважна більшість - діти
Про це пише BBC.
Відомо, що дітей везли додому зі шкільної екскурсії. За словами свідків, автобус їхав по шосе до Бангкока, де врізався в огорожу після того, як лопнула його передня шина.
"Автобус був швидко охоплений інтенсивною пожежею, і багато хто з пасажирів не зміг вибратися назовні. Причина пожежі досі невідома", - йдеться у повідомленні.
Водночас у міністерстві транспорту кажуть, що автобус працював на "надзвичайно ризикованому" стисненому природному газі.
Як пише видання, загалом після аварії вижили 19 дітей і троє вчителів, 16 з яких перебувають у лікарні через отримані травми. У поліції додали, що з 23 знайдених тіл: 11 - чоловічі, 7 - жіночі, а ще 5 - не ідентифіковані.
За словами міністра внутрішніх справ Таїланду Анутіна Чарнвіракула, водій втік з місця аварії, але влада країни запевняє, що його знайдуть.
Вік дітей, які перебували в автобусі, наразі невідомий, але у школі навчалися учні віком від 3 до 15 років.
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