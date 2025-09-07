У Туреччині можуть ув'язнити дівочий музичний гурт Manifest: про що йдеться

Сім виконавиць й одночасно танцівниць гурту підозрюються у ексгібіціонізмі та непристойних діях на сцені, пише ліберальна кемалістська газета Milliyet.

Йдеться про те, що вони нібито порушували та ображали загальноприйняті в суспільстві почуття порядності, скромності та цноти, "чим завдали шкоди порядності та моральній чистоті, які є важливою частиною (турецької - ред.) соціальної культури, а також завдали шкоди та негативно вплинули на ці почуття дітей та молоді".

Стало відомо, що правоохоронним підрозділам надано доручення провести необхідні розслідування, експертизи та встановити особи підозрюваних.

Покарання за згадані злочини передбачано ст. 225 кримінального кодексу Туреччини. Санкція - позбавлення волі від пів року до року, звертає увагу консервативне видання Yeni Şafak.

Що це за порушення

Ось як виглядає ця правова норма:

"Особа, що вступає у публічні статеві зносини або публічно оголює себе, карається позбавленням волі від шести місяців до року".

Водночас, шанувальники гурту наголошують на позначці "18+", яка була на афіші перед виступом Manifest. За їхніми словами, неповнолітніх не мало бути на цьому концерті.

Окрім того, дівчата виступали у легкому тацювальному вбранні, але не оголоними, пишуть захисники творчості гурту у коментарях під новинами про розпочате розслідування.

53-хвилинний аматорський запис коцерту гурту Manifest, за участь у якому його учасницям тепер загрожує кримінальна відповідальність