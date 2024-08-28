У Туреччині знайшли мертвим ексохоронця президента Азербайджану Алієва

Про це повідомляють Haber48 та Turkiye.

Зазначається, що загиблим виявився 50-річний Махір Маммадов. Він приїхав до Туреччини відпочивати з родиною - дружиною та сином.

Як повідомляється, жінка разом з дитиною пішли прогулятися центром міста - повернувшись, вони знайшли чоловіка на підлозі без ознак життя.

"Після цього під час перевірки бригадою швидкої медичної допомоги, яка була направлена ​​в готель, було встановлено, що Махір Мамедов загинув. За наявною інформацією, за фактом події розпочато розслідування", - йдеться у повідомленні.