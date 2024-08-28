У Туреччині знайшли мертвим ексохоронця президента Азербайджану Алієва
У готелі в турецькому місті Айдин знайшли мертвим колишнього охоронця президента Азербайджану Ільхама Алієва - 50-річного Махіра Маммадова
Про це повідомляють Haber48 та Turkiye.
Зазначається, що загиблим виявився 50-річний Махір Маммадов. Він приїхав до Туреччини відпочивати з родиною - дружиною та сином.
Як повідомляється, жінка разом з дитиною пішли прогулятися центром міста - повернувшись, вони знайшли чоловіка на підлозі без ознак життя.
"Після цього під час перевірки бригадою швидкої медичної допомоги, яка була направлена в готель, було встановлено, що Махір Мамедов загинув. За наявною інформацією, за фактом події розпочато розслідування", - йдеться у повідомленні.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про значний прогрес у процесі нормалізації відносин з Вірменією, зазначивши, що 80-90% тексту мирної угоди вже узгоджено.
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