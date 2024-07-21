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Президент Азербайджану Алієв заявив про прогрес у нормалізації відносин з Вірменією

21 липня, 2024 неділя
16:06
Світ Ільхам Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про значний прогрес у процесі нормалізації відносин з Вірменією, зазначивши, що 80-90% тексту мирної угоди вже узгоджено

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Про це інформує державне агентство АЗЕРТАДЖ.

Вступаючи на Другому Шушинському глобальному медіафорумі, присвяченому боротьбі з дезінформацією, Алієв підкреслив, що Вірменія погодилася виключити з тексту угоди положення та термінологію, пов'язані з Карабахом, що відкрило шлях для подальшого прогресу. Однак, за його словами, залишаються два ключові питання, які потребують вирішення.

"По-перше, Вірменія має позитивно відповісти на нашу пропозицію. По-друге, і Вірменія, і Азербайджан мають спільно звернутися до ОБСЄ з проханням про розпуск Мінської групи, оскільки останні кілька років ця група фактично не діє", - наголосив він.

За його словами, процес нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією перебуває на завершальній стадії.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня 2023 року міністерство оборони Азербайджану оголосило  про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.

17 листопада Міжнародний суд ООН зобов'язав Азербайджан дозволити етнічним вірменам повернутися до Нагірного Карабаху. 18 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван та Баку змогли домовитися про основні принципи мирного договору, але все ще "розмовляють різними дипломатичними мовами".

Влада Азербайджану та Вірменії 7 грудня оголосила про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема про обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.

1 січня 2024 року офіційно припинила своє існування невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Республіка Арцах).

28 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував владі Азербайджану підписати пакт про ненапад.

Російські "миротворці" почали виходити з території вже неіснуючої "Нагірно-Карабаської Республіки", яку повернув під свій контроль Азербайджан, у квітні цього року.

Теги:
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
Військові новини
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