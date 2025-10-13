У Великій Британії можливі дочасні вибори, - професор Грубінко

Про це заявив професор Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

Він оцінив можливість дочасних виборів.

"Це дуже часта практика в Великій Британії. Як правило, п'ять років рідко хто досиджує, так би мовити, допрацьовує з британських урядів. Я думаю, що якщо ситуація буде розгортатися таким чином, як зараз, то це цілком можливо. У травні 2026 відбудуться місцеві вибори, це Англія, Шотландія, зокрема, великі округи. Це дуже-дуже можливо, але все-таки подивимося, яка буде ситуація", - сказав Грубінко.

Професор сказав, що є хороший і можливий приклад - коаліційного уряду в ФРН, коли об'єдналися потужні партії дві, щоб не допустити популістів.

"Я думаю, що це цілком можливо. Ми мали з вами досвід, власне, по Англії 2010-2015 років, коли двопартійний уряд безпрецедентний консерваторів та лібералів, які відрізнялися між собою ідеологічно, але вони п'ять років достатньо пропрацювали стабільно і відносно успішно для Британії. Тому все можливо, різні можливі розклади", - підсумував він.