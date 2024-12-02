У водах Філіппін помітили російський підводний човен: влада занепокоєна

Про це пише Reuters.

Як зазначається, російський підводний човен класу "Кіло" був помічений за 80 морських миль від західної провінції Західний Міндоро ще 28 листопада.

"Це викликає велике занепокоєння. Будь-яке вторгнення в західну частину Філіппінського моря, в нашу ВЕЗ, до наших морських ліній викликає велике занепокоєння", - наголосив президент країни, маючи на увазі частину Південнокитайського моря в межах морської зони Філіппін.

Фрегат ВМС Філіппін Jose Rizal встановив радіоконтакт з російським підводним човном, ідентифікувавши його як UFA 490.

Російське судно заявило, що чекає на покращення погодних умов перед тим, як вирушити до Владивостока. Військово-морські сили Філіппін супроводжували підводний човен, щоб забезпечити дотримання морських правил.

Російські підводні човни класу "Кіло" вважаються тихохідними субмаринами і постійно вдосконалюються з 1980-х років.