Угорщина не включила допомогу Україні у список пріоритетів головування в Раді ЄС

Про це заявив на брифінгу в Брюсселі постійний представник Угорщини при ЄС Балінт Одор, пише DW.



За його словами, Будапешт як голова Ради ЄС ставить перед собою завдання "збалансувати" процеси розширення ЄС, а саме на тлі прискореної процедури надання статусу кандидата України, Молдови та Грузії активізувати дії Євросоюзу в цій сфері щодо Західних Балкан.

"Ми хочемо скористатися імпульсом, ми бачимо, що можемо прискорити процес вступу країн Західних Балкан. Ми занадто довго чекали", - сказав посол.

Одор додав, що Будапешт протягом пів року хоче провести саміт ЄС - Західні Балкани.

На запитання журналістів про те, очікувати щодо Росії та допомоги Україні, він зазначив, що Угорщина "уважно стежитиме за розвитком подій і включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти в міру потреби".



Зазначається, що серед перерахованих пріоритетів Угорщини слів про підтримку України не прозвучало, водночас було названо такі сфери, як конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь.