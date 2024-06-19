Угорщина не включила допомогу Україні у список пріоритетів головування в Раді ЄС
Угорщина, яка з 1 липня за ротацією пів року очолюватиме Раду Європейського Союзу, озвучила пріоритети свого головування. Серед них немає згадки про Україну
Про це заявив на брифінгу в Брюсселі постійний представник Угорщини при ЄС Балінт Одор, пише DW.
За його словами, Будапешт як голова Ради ЄС ставить перед собою завдання "збалансувати" процеси розширення ЄС, а саме на тлі прискореної процедури надання статусу кандидата України, Молдови та Грузії активізувати дії Євросоюзу в цій сфері щодо Західних Балкан.
"Ми хочемо скористатися імпульсом, ми бачимо, що можемо прискорити процес вступу країн Західних Балкан. Ми занадто довго чекали", - сказав посол.
Одор додав, що Будапешт протягом пів року хоче провести саміт ЄС - Західні Балкани.
На запитання журналістів про те, очікувати щодо Росії та допомоги Україні, він зазначив, що Угорщина "уважно стежитиме за розвитком подій і включатиме до порядку денного всі необхідні аспекти в міру потреби".
Зазначається, що серед перерахованих пріоритетів Угорщини слів про підтримку України не прозвучало, водночас було названо такі сфери, як конкурентоспроможність Євросоюзу, економічні відносини з третіми країнами, полегшення адміністративного тягаря, оборонна політика, співпраця у сфері закупівель озброєнь.
- Нещодавно Бельгія, яка нині головує у Раді Євросоюзу, запропонувала урядам країн-членів ЄС розглянути можливість позбавлення Угорщини права голосу.
- Тим часом Угорщина визначилась із гаслом на час свого головування в Раді ЄС - "Зробимо Європу великою знову". Ці слова перегукуються з фразою колишнього президента США Дональда Трампа - "Зробимо Америку великою знову".
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