"Зробимо Європу великою знову": Угорщина обрала для головування в Раді ЄС гасло, подібне до фрази Трампа
Угорщина визначилась із гаслом на час свого головування в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2024 року - "Зробимо Європу великою знову". Ці слова перегукуються з фразою колишнього президента США Дональда Трампа - "Зробимо Америку великою знову"
Про це заявив міністр Угорщини у справах Європи Янош Бока, повідомляють Telex і Politico.
Він сказав, що Будапешт головуватиме в Раді ЄС "як чесний і лояльний посередник", а також розглядає цю можливість для ініціювання дебатів і окреслення напрямку в важливих питаннях.
За словами Бока, гасло "Зробимо Америку великою знову" описує уявлення президента Угорщини, що Євросоюз може діяти незалежно.
Водночас міністр зауважив, що фраза відповідає девізу попереднього угорського президентства у 2011-му: "Сильна Європа".
"У вас немає відчуття дежавю через гасло Трампа. Я не знаю, чи хотів Дональд Трамп колись знову зробити Європу великою", - сказав міністр.
Сьогодні уряд Угорщини представив свою програму президентства в Раді Європейського Союзу. Вона матиме 7 пріоритетів, зокрема щодо конкурентоспроможності, розвитку оборонної промисловості, угод про партнерство з країнами, які не входять до ЄС та стримують міграцію, "аграрної політики, орієнтованої на фермерів", і політики згуртованості. Водночас особливою метою Будапешт вважає розв'язання демографічних проблем, зокрема скорочення населення.
Бока додав, що Угорщина прагне "об'єктивного і надійного" розширення, в якому хоче досягти прогресу з усіма балканськими кандидатами. За його словами, держава бачить "ентузіазм щодо розширення" у "Східному тріо" України, Молдови та Грузії.
- 3 червня Бельгія, яка нині головує у Раді Євросоюзу, пропонує урядам країн-членів ЄС розглянути можливість позбавлення Угорщини права голосу.
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