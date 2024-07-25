Угорщина взяла в кредит у трьох китайських банках €1 млрд

Про це інформує Politico, посилаючись на угорське урядове боргове агенство.

Вказано, що кредит Будапешту надали Банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк Китаю та угорська філія Банку Китаю. Кредит був повністю використаний 19 квітня, його потрібно погасити впродовж трьох років.

Видання зазначає, що Угорщина не оголошувала про цю угоду. Цю інформацію 24 липня оприлюднило угорське видання Portfolio, а потім підтвердило урядове агентство.

"Кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор, серед іншого. Угода дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%", - йдеться у повідомленні.

Нова позика є найбільшою для Будапешта. На другому місці - кредит від китайського Ексімбанку на залізничний проєкт Будапешт - Белград на суму $917 млн (877 млн євро на день отримання).