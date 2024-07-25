Угорщина взяла в кредит у трьох китайських банках €1 млрд
Навесні 2024 року Угорщина взяла в кредит у трьох китайських банках 1 мільярд євро: це найбільша позика, яку коли-небудь отримував Будапешт
Про це інформує Politico, посилаючись на угорське урядове боргове агенство.
Вказано, що кредит Будапешту надали Банк розвитку Китаю, Експортно-імпортний банк Китаю та угорська філія Банку Китаю. Кредит був повністю використаний 19 квітня, його потрібно погасити впродовж трьох років.
Видання зазначає, що Угорщина не оголошувала про цю угоду. Цю інформацію 24 липня оприлюднило угорське видання Portfolio, а потім підтвердило урядове агентство.
"Кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор, серед іншого. Угода дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%", - йдеться у повідомленні.
Нова позика є найбільшою для Будапешта. На другому місці - кредит від китайського Ексімбанку на залізничний проєкт Будапешт - Белград на суму $917 млн (877 млн євро на день отримання).
- 22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.27
- Актуальне
- Важливе