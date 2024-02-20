Україна готова відновити роботу консульства у Придністров'ї
Україна готова розглянути відновлення виїзних консульських послуг на території придністровського регіону Молдови, що наразі становить територію невизнаного Придністров'я
Про це повідомляє МЗС України.
В понеділок, 19 лютого, посол з особливих доручень МЗС України Паун Роговей зустрівся з віце-прем'єр-міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером придністровського регіону Республіки Молдова Вадимом Красносельським.
Під час зустрічей співрозмовники обговорили вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом і Тирасполем.
Українська сторона підкреслила, що підтримує виключно мирне врегулювання "придністровського питання" зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів.
Також Київ "рішуче реагуватиме" на будь-які провокації, спрямовані як на втягування придністровського регіону у війну Росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом.
Крім того, українська сторона підтвердила свою позицію щодо нефункціональності формату "5+2" у зв’язку з присутністю в ньому країни-агресора.
Київ закликав якнайшвидше вивести російські війська з придністровського регіону, утилізувати боєприпаси на складах у селі Ковбасна та переформатувати місію на Дністрі з військової у цивільну.
Водночас Україна висловила готовість розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території "Придністров’я". Проте для цього є дві вимоги:
- потрібно забезпечити безпеку для українських консульських співробітників;
- гарантувати дипломатам безперешкодне переміщення до/з місця проведення виїзних консульських дій.
Водночас представник Тирасполя підтвердив, що вони готові взаємодіяти з Кишиневом щодо відкриття нових транспортних коридорів для українського експорту.
- Президентка Молдови Мая Санду у середині січня припустила ймовірність втручання Кремля у президентські вибори, які Кишинів запланував на осінь 2024 року.
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