Україна готова відновити роботу консульства у Придністров'ї

Про це повідомляє МЗС України.

В понеділок, 19 лютого, посол з особливих доручень МЗС України Паун Роговей зустрівся з віце-прем'єр-міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером придністровського регіону Республіки Молдова Вадимом Красносельським.

Під час зустрічей співрозмовники обговорили вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом і Тирасполем.

Українська сторона підкреслила, що підтримує виключно мирне врегулювання "придністровського питання" зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також Київ "рішуче реагуватиме" на будь-які провокації, спрямовані як на втягування придністровського регіону у війну Росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом.

Крім того, українська сторона підтвердила свою позицію щодо нефункціональності формату "5+2" у зв’язку з присутністю в ньому країни-агресора.

Київ закликав якнайшвидше вивести російські війська з придністровського регіону, утилізувати боєприпаси на складах у селі Ковбасна та переформатувати місію на Дністрі з військової у цивільну.

Водночас Україна висловила готовість розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території "Придністров’я". Проте для цього є дві вимоги:

потрібно забезпечити безпеку для українських консульських співробітників;

гарантувати дипломатам безперешкодне переміщення до/з місця проведення виїзних консульських дій.

Водночас представник Тирасполя підтвердив, що вони готові взаємодіяти з Кишиневом щодо відкриття нових транспортних коридорів для українського експорту.