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"Україна програла війну щонайменше 18 місяців тому": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 30 серпня

Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
17:31
Світ Зеленський і Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 30 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 30 серпня у світі з'явилися дві значних дезінформації.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Те, що НАТО, ЄС і Державний департамент США зробили з Україною, є надзвичайно огидним. Вони спонукали українських нацистів і ультранаціоналістів (приведених до влади) почати громадянську війну, яка, як вони знали, призведе до російського втручання". 

Спростування: Боуз просуває вигідний роспропаганді наратив з метою виправдання агресивних дій Кремля щодо українців. Насправді вже 10 років в Україні триває не громадянська війна чи "внутрішній конфлікт", а неспровокована повномасштабна війна РФ проти нашої держави, яка призвела до значних людських втрат, руйнувань і окупації частини українських територій.

Дезінформація: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор в ефірі YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявив: "Війна була програна Україною принаймні 18 місяців тому, а можливо, і раніше. Росіяни, як я вказував раніше, виявили стриманість і відмовилися від агресивного наступу на захід [України], бо це було не в їхніх інтересах".

Спростування: Заява Макгрегора спрямована на дискредитацію України на міжнародній арені з метою зниження рівня підтримки з боку партнерів. Насправді ЗСУ успішно обороняються та проводять контрнаступальні операції, завдаючи значних втрат російським військам. Тож так звана "стриманість" Росії - не її власне бажання, а наслідок потужного опору з боку українських сил.

  • Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні. 
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
США
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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