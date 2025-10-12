Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів

Марія Науменко
12 жовтня, 2025 неділя
12:18
Світ Україна Британія

Україна та Велика Британія домовляються про спільне виробництво дронів-перехоплювачів проєкту Octopus для боротьби з російськими "шахедами", якими РФ щодня атакує Українські міста

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Міністр оборони Великої Британії Люк Поллард на Форумі оборонної промисловості в Києві заявив, що проєкт під кодовою назвою Octopus нині на стадії переговорів і може реалізований вже в найближчі місяці.

"Дуже скоро ми будемо виробляти близько 2000 дронів на місяць і спеціально відправляти їх в Україну, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів", — зазначив він.

За його словами, початкове виробництво розгорнуть у Великій Британії, але схема побудована так, щоб швидко реагувати на потреби фронту.

"Велика Британія є видатним лідером у галузі досліджень і розробок та передового виробництва, тому ми можемо додати те, чого нашим українським друзям бракує в цьому плані", — додав Поллард. — Ми маємо бути швидкими і маємо бути першими".

Крім того, міністр зауважив, що Велика Британія планує й інші проєкти з Україною, зокрема виробництво планерів.

"Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин, – підкреслив він. - Але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи".

  • 11 жовтня Україна та Велика Британія домовились про спільну розробку оборонних технологій у межах програми LYRA.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
безпілотник
Велика Британiя
підтримка України
зброя для України
оборона та безпека
