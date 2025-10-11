Україна та Велика Британія домовились про спільне виробництво артилерії в межах програми LYRA

Про це повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, на полях Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 було підписано заяву про наміри між державним секретарем з питань оборони Великої Британії та Міністерством оборони України щодо запуску програми LYRA – партнерства у сфері передових технологій для поля бою.

Документ передбачає, що обидві сторони будуть спільно працювати над розробкою та масштабуванням новітніх оборонних рішень. Для координації цих процесів створять спеціальну робочу групу.

"Метою LYRA є посилення обороноздатності обох країн шляхом поєднання українського та британського оборонно-промислового й наукового потенціалу. Це дозволить реалізовувати спільні проєкти з розробки, модернізації та масштабування виробництва необхідних систем озброєння", — зазначено у заяві.