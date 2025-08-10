Україна та Швеція працюють над новими кроками у розвитку бойової авіації, - Зеленський

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проєкт на десятиліття", - сказав глава держави.

Читайте також: "Техніка для створення авіабази в Україні": Defense Express про новий пакет допомоги від Швеції