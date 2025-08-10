Україна та Швеція працюють над новими кроками у розвитку бойової авіації, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом зі Швецією готує нові кроки для розвитку української бойової авіації
Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
"Готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проєкт на десятиліття", - сказав глава держави.
Читайте також: "Техніка для створення авіабази в Україні": Defense Express про новий пакет допомоги від Швеції
- Наприкінці травня заступник міністра оборони з питань розвитку авіації Олександр Козенко зустрівся зі шведською делегацією, яку очолив директор відділу у справах України компанії SAAB Томас Лінден. Переговори були присвячені зміцненню авіаційних спроможностей Збройних Сил України.
