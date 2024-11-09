Україна та США готуватимуть зустріч Зеленського з Трампом
Команди президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа розпочнуть роботу для організації їхньої зустрічі
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.
За словами міністра, діалог між Зеленським і Трампом уже налагоджений. Він зазначив, що "було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації їхньої зустрічі".
Сибіга нагадав, що Володимир Зеленський один із перших світових лідерів, хто привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах у США. За його словами, розмова була "хорошою та щирою".
"Звичайно, що ми розраховуємо на цей контакт на рівні лідерів, тому що це завжди виключно важливо. Також під час телефонної розмови були обговорені подальші кроки для заснування контактів комунікації між командами, і ця робота також уже розпочалась", - розповів міністр.
- 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- Згодом Зеленський у вечірньому зверненні позитивно висловився щодо перемоги Дональда Трампа. Він зазначив, що "ми маємо потенціал для міцнішої співпраці".
- Актуальне
- Важливе