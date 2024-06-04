Україна у травні встановила рекорд з експорту цукру

Про це повідомили у пресцентрі Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

"30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор'я, західної Африки)", - розповіла т.в.о. голови правління асоціації Яна Кавушевська.

Також вона зазначила, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ-3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.