Україна у травні встановила рекорд з експорту цукру
У травні Україна експортувала рекордні 108 тис. тонн цукру. З них 65% відправили до ЄС, а 35% - до інших країн
Про це повідомили у пресцентрі Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".
"30 травня уряд ввів обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не лише в Європу, а й на світовий ринок (до країн Середземномор'я, західної Африки)", - розповіла т.в.о. голови правління асоціації Яна Кавушевська.
Також вона зазначила, що минулий сезон для цукрового буряку був непоганим, і вважає, що цукровий буряк залишиться в топ-3 культур за прибутковістю та може стати непоганою альтернативою зерновим.
- Надана Україні зовнішня допомога, в тому числі інвестиції, створюють умови для зростання експорту збіжжя з України приблизно на 15% цього року.
- За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це на 8 млн тонн менше, ніж торік.
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