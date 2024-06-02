Україна визнає і Ізраїль, і Палестину, - Зеленський

Про це він сказав під час конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі 2 червня.

"Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали", - наголосив Зеленський.

За словами президента, Україна визнає право Ізраїля на самооборону, як це було у жовтні 2023 року під час нападу ХАМАСу.

"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна готова надати гуманітарну допомогу Газі, щоб уникнути кризи, і підкреслив, що Україна також готова працювати для завершення конфлікту.