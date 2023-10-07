Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував події в Ізраїлі у суботу, 7 жовтня, й підтримав країну у боротьбі з терористами
Про це він повідомив у телеграм.
"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені", - написав президент України.
За його словами, ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, "бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу".
"Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу. Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву", - наголосив Зеленський.
Він закликав світ бути обʼєднаним та солідарним, "щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя".
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Зеленський також зазначив, що усі обставини терористичної атаки на Ізраїль мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації.
Крім того, президент закликав громадян України, які перебувають у зоні небезпеки, уважно дотримуватися інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.
"МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва. Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо", - зазначив Зеленський.
- Вранці суботи, 7 жовтня, по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є жертви. Пізніше прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив заявив про оголошення воєнного стану.
- Водночас посольство України в Ізраїлі закликало українців дотримуватись інструкцій місцевої влади та пояснило, як діяти у зв'язку з початком війни з палестинцями. А речник МЗС Олег Ніколенко заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.
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