Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву, - Зеленський

Про це він повідомив у телеграм.

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені", - написав президент України.

За його словами, ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, "бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу".

"Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу. Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву", - наголосив Зеленський.



Він закликав світ бути обʼєднаним та солідарним, "щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя".

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Зеленський також зазначив, що усі обставини терористичної атаки на Ізраїль мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації.

Крім того, президент закликав громадян України, які перебувають у зоні небезпеки, уважно дотримуватися інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

"МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва. Кожне життя має значення! Кожен прояв терору засуджуємо", - зазначив Зеленський.