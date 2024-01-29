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Україна й Бельгія підписали меморандум про створення спільних підприємств оборонного виробництва

29 січня, 2024 понедiлок
23:04
Світ Бельгія

Меморандум, підписаний Україною та Бельгією, передбачає створення спільних проєктів, спрямованих на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості

Про це повідомляє Міноборони України.

У відомстві зазначають, що підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Міноборони Королівства Бельгія, Міноборони України та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України дає поштовх розвитку двосторонніх відносин, зокрема у сфері оборонного виробництва. 

"Це дуже важливо у контексті питання розвитку вітчизняного ОПК, створення спільних підприємств з партнерами, локалізації оборонного виробництва в Україні. Це є одним з наших пріоритетів", – сказав заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

За його словами, Меморандум окреслює наміри запроваджувати спільні проєкти, спрямовані на зростання потенціалу та обсягів виробництва української оборонної промисловості. Йдеться про плани щодо спільного виробництва певних типів та видів озброєнь, організації ремонту, підготовки спеціалістів та технічного персоналу. 

Також передбачається реалізація інших заходів спрямованих на розбудову в Україні сучасної оборонної індустрії.

"Україна дуже зацікавлена у створенні спільних підприємств, які будуть функціонувати за міжнародними стандартами. Впевнений у нашому подальшому плідному та взаємовигідному співробітництві", – наголосив Гаврилюк.  

Довідково. Минулого тижня відбувся бельгійсько-український семінар оборонної промисловості. Захід був організований Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерством оборони України, Міністерством закордонних справ України спільно з Міністерством оборони та посольством Бельгії в Україні.

У семінарі взяли участь представники 33 українських, а також 8 бельгійських компаній, Асоціація бельгійської безпекової та оборонної промисловості (BSDI), а також представники урядового сектора оборони та безпеки обох країн. Семінар був націлений на розширення військово-технічного співробітництва України та Бельгії, зміцнення партнерства бельгійського й українського ОПК.

  • Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що у 2024 році Бельгія планує надати Україні 611 млн євро військової допомоги та підтримуватиме модернізацію ЗСУ.
Теги:
Україна
Бельгія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
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