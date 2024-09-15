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Україна запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з наслідками шторму "Борис"

Катерина Єсікова
15 вересня, 2024 неділя
21:04
Світ повінь

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна на доручення президента Володимира Зеленського запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з повенями

Зміст

Про це він написав у Х.

"Україна солідарна з сусідами, які потерпають від руйнівних повеней", - написав міністр.

За словами Сибіги, МЗС України на доручення Володимира Зеленського та за координації прем'єр-міністра Дениса Шмигаля  запропонувало Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС для допомоги у подоланні лиха.

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  • Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
Теги:
Україна
ЄС
негода
повінь
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