Україна запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з наслідками шторму "Борис"
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна на доручення президента Володимира Зеленського запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з повенями
Про це він написав у Х.
"Україна солідарна з сусідами, які потерпають від руйнівних повеней", - написав міністр.
За словами Сибіги, МЗС України на доручення Володимира Зеленського та за координації прем'єр-міністра Дениса Шмигаля запропонувало Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС для допомоги у подоланні лиха.
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- Унаслідок проливних дощів, спричинених штормом "Борис", в Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.
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