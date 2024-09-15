Україна запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з наслідками шторму "Борис"

Про це він написав у Х.

"Україна солідарна з сусідами, які потерпають від руйнівних повеней", - написав міністр.

За словами Сибіги, МЗС України на доручення Володимира Зеленського та за координації прем'єр-міністра Дениса Шмигаля запропонувало Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС для допомоги у подоланні лиха.

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