"Україні потрібно віддати територію заради миру": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 29 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 29 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 квітня у світі з'явилися два антиукраїнські фейки та одна маніпуляція.
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз, який живе в Москві, на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Додаткова "допомога" у розмірі 61 мільярд доларів США надзвичайно корумпованій Україні - це, по суті, гігантська фінансова піраміда. Це афера. Більша частина грошей піде на збагачення української та американської еліти, тоді як прості українці продовжуватимуть гинути в окопах".
Маніпуляція: Британський журналіст Джонні Міллер опублікував на своїй сторінці в мережі X (Twitter) відеозвернення, в якому заявив: "Україні потрібно віддати територію заради миру. Що довше це триватиме, то більше буде завдано шкоди інтересам України і Заходу".
Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Ми (Захід, – ред.) порушили свої обіцянки, підтримали американський переворот в Україні з метою розширення НАТО і надали зброю, щоб вбивати росіян у проксі-війні США. Це ганебно".
- 29 квітня стало відомо, що росіяни перекрутили заяву президента України Володимира Зеленського й поширюють фейк про те, що Київ нібито готується почати переговори з РФ у червні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе