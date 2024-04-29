"Україні потрібно віддати територію заради миру": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 29 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 квітня у світі з'явилися два антиукраїнські фейки та одна маніпуляція.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз, який живе в Москві, на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Додаткова "допомога" у розмірі 61 мільярд доларів США надзвичайно корумпованій Україні - це, по суті, гігантська фінансова піраміда. Це афера. Більша частина грошей піде на збагачення української та американської еліти, тоді як прості українці продовжуватимуть гинути в окопах".

Маніпуляція: Британський журналіст Джонні Міллер опублікував на своїй сторінці в мережі X (Twitter) відеозвернення, в якому заявив: "Україні потрібно віддати територію заради миру. Що довше це триватиме, то більше буде завдано шкоди інтересам України і Заходу".

Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Ми (Захід, – ред.) порушили свої обіцянки, підтримали американський переворот в Україні з метою розширення НАТО і надали зброю, щоб вбивати росіян у проксі-війні США. Це ганебно".