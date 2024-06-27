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Українська мова у Європі, соцдопомога та виплати: ПАРЄ ухвалила 4 резолюції щодо українських ВПО та біженців

27 червня, 2024 четвер
15:30
Світ ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи 27 червня підтримала чотири резолюції щодо українських ВПО та біженців. Зокрема викладання української мови у Європі та виплати українцям для повернення додому

Зміст

Про це повідомив голова комітету ПАРЄ з питань міграції Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що у ПАРЄ проголосували за виплати грошей українцям для повернення додому. Згідно з документом, після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн. 

Крім того, у ПАРЄ проголосували за викладання української мови для українських дітей у навчальних закладах.  "Також має бути посилена співпраця для визнання результатів, отриманих в українській освітній системі, на еквівалентному рівні в європейських країнах", - йдеться у повідомленні.

До того ж відтепер країни Європи визнають статус інвалідності, ступеня інвалідності та медичних й інвалідних сертифікатів українських біженців.

Ще одна резолюція, за яку проголосували 27 червня у ПАРЄ, стосується фінансової підтримки українських ВПО. Вона зокрема передбачає виплати соцдопомоги та пенсій, надання фінансової допомоги для доступу до соціального житла та кредитів на відбудову приватного житла, фінансування для створення бізнесу для ВПО та нових робочих місць та захист дітей ВПО.

Зазначається, що європейські країни мають надавати фінансову, безпекову та гуманітарну допомогу українським містам та регіонам.

  • Парламентська асамблея Ради Європи у середу, 26 червня, підтримала три резолюції, що стосуються України. В документах йдеться про спецтрибунал для РФ, посилення санкцій та засудження злочинів проти української ідентичності.
Теги:
Україна
ПАРЄ
Олексій Гончаренко
біженці
Війна з Росією
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