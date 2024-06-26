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ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини й ідентичності

26 червня, 2024 середа
19:01
Світ

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру"

Зміст

Про це повідомила заступниця голови комітету гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Резолюцію підтримали 103 голосами.

Документ містить положення щодо підтримки української культури та збереження української ідентичності. 

Зокрема, резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, яку Росія здійснює з 2014 року на окупованих територіях України, включаючи заперечення української культурної ідентичності, мови, літератури та історії.

Також документ закріплює, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність.

Як додала Євгенія Кравчук, сьогодні вдалося прийняти важливу правку про утиски корінних народів РФ: агресор проводить політику русифікації щодо численних корінних народів країни, також поступово стираючи їхню культурну ідентичність та позбавляючи їх історичної пам'яті.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

 

Резолюція ПАРЄ закликає держави-члени:

  • ратифікувати конвенції Ради Європи про захист культурної спадщини;
  • посилити санкції за свавільні військові руйнування, не виправдані "нагальною військовою необхідністю";
  • розширити сферу свого правового регулювання, включивши до неї порушення проти культурної спадщини, зокрема культурні чистки;
  • передбачати повне відшкодування на основі міжнародного права, зокрема шляхом реституції, компенсації, реабілітації, сатисфакції та гарантій неповторення руйнувань;
  • зміцнювати здатність боротися з незаконним обігом культурних цінностей, зокрема шляхом санкцій проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконному переміщенню артефактів чи торгівлі ними, проводить або організовує незаконні розкопки чи використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних до них державних установ, відповідальних за ці дії;
  • розвивати підготовку військовослужбовців, поліцейських, митників і працівників системи правосуддя, щоб сприяти запобіганню, розслідуванню та кримінальному переслідуванню порушень щодо культурної спадщини;
  • підвищувати обізнаність про те, як пропаганда, імперські та неоімперські практики, зокрема ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема й проти культурної спадщини;
  • підвищувати обізнаність про цілеспрямовану мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях з боку Росії.

Окрім того, в документі зазначено, що держави-члени організації допомагатимуть Україні збирати, фіксувати, документувати та зберігати докази злочинів, які Росія скоїла проти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, зокрема задля того, щоб оцінити збитки й отримати репарації. Також Україні допоможуть в оцифруванні об'єктів культурної спадщини та власності, розбудові інституцій, щоб забезпечити найкраще використання фінансування, покращення управління спадщиною та здійснення реконструкції. Також нашій країні допоможуть у розробці проєктів для культурної спадщини, підтримці культурної життєздатності та культурних обмінів, надаючи підтримку та ресурси художникам, письменникам, музикантам та іншим професіоналам у сфері культури, фінансуючи ініціативи, гранти та програми резиденцій.

Теги:
Культура
Україна
ПАРЄ
геноцид
Війна з Росією
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