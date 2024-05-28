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Комітет культури ПАРЄ визнав елементом російської політики геноциду стирання культурної ідентичності України

28 травня, 2024 вiвторок
18:23
Культура ПАРЄ

Комітет культури ПАРЄ 28 травня визнав інструментом російської війни проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації, стирання культурної ідентичності українців

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Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики й членкиня парламентської делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Зазначається, що Комітет з питань культури ПАРЄ у Копенгагені одноголосно підтримав резолюцію "Протидія нищенню культурної ідентичності під час війни та миру". За документ у червні голосуватимуть в залі на сесії ПАРЄ. Серед його основних положень: 

  • забезпечення повного відшкодування збитків на основі міжнародного права, зокрема, через реституцію, компенсацію, реабілітацію, сатисфакцію та гарантій неповторення руйнувань 
  • підвищення обізнаності про те, як пропаганда, колоніальні та неоколоніальні практики, зокрема, ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема, щодо культурної спадщини
  • застосування санкцій проти осіб, які здійснюють або сприяють незаконній передачі або торгівлі артефактами, проводять незаконні розкопки або використовують артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечення притягнення до відповідальності органів влади та причетних державних установ

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"Резолюція закріплює, що РФ використовує культурні "чистки" як інструмент війни, щоб заперечити існування іншої культурної ідентичності та стерти історичне коріння, цінності, спадщину, літературу, традиції та мову. Такі дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську націю або принаймні її частину, зокрема, шляхом знищення української ідентичності та культури. Це частина кампанії геноциду, яку РФ проводить проти українського народу", - йдеться в повідомленні. 

  • 25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином. 
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
ПАРЄ
геноцид
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