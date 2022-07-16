Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив під час неформальної зустрічі в Раді Безпеки ООН на тему "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України", повідомляє "Укрінформ".

Мотиви Путіна та його поплічників ясні й прості, пояснив він: "Якщо ви збираєтеся знищити національну ідентичність, то маєте позбавити народ його культури, зокрема, знищивши об'єкти його спадщини".

Рф розпочала нищення української культурної спадщини в Криму відразу після його загарбання, наголосив Кислиця. "Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до подальшого закріплення практики культурного геноциду. Ніхто з винних не повинен залишитися безкарним", - зазначив він, нагадавши про заяву Президента України стосовно необхідності створення спеціального трибуналу щодо російської агресії проти України. Цей трибунал має стати інструментом для "забезпечення справедливого й законного покарання тих, хто запустив ланцюг трагедій і катастроф – найбільших від часів Другої світової війни", додав постпред.

Дипломат нагадав, що, на Нюрнберзькому процесі злочини проти культури посідали особливе місце й були включені в групу, пов'язану з матеріальними збитками.

"Ми спиратимемося на спадщину Нюрнберга, яка залишається актуальною, хоча й потребує розвитку та адаптації до сучасних реалій», - зауважив дипломат, висловивши переконання, що Україна сьогодні стала «щитом проти сучасних варварських племен».

Він також указав, що нині в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО головує представник держави-агресора – посол Кузнєцов. "Мораль на самому дні, чи не так? – додав він. - Ласкаво просимо в абсурдний і суперечливий світ Організації Об'єднаних Націй!".

Таким чином, зазначив Кислиця, послідовники міністра "народної освіти і пропаганди" Геббельса та його поплічників з культурної палати Рейху "продовжують скандально головувати в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО!".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb