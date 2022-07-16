Росія цілеспрямовано руйнує культурну спадщину України, щоби знищити національну ідентичність, - Кислиця
Українська культурна спадщина залишається під загрозою, як навмисне обрана ціль російської війни
Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив під час неформальної зустрічі в Раді Безпеки ООН на тему "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України", повідомляє "Укрінформ".
Мотиви Путіна та його поплічників ясні й прості, пояснив він: "Якщо ви збираєтеся знищити національну ідентичність, то маєте позбавити народ його культури, зокрема, знищивши об'єкти його спадщини".
Рф розпочала нищення української культурної спадщини в Криму відразу після його загарбання, наголосив Кислиця. "Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до подальшого закріплення практики культурного геноциду. Ніхто з винних не повинен залишитися безкарним", - зазначив він, нагадавши про заяву Президента України стосовно необхідності створення спеціального трибуналу щодо російської агресії проти України. Цей трибунал має стати інструментом для "забезпечення справедливого й законного покарання тих, хто запустив ланцюг трагедій і катастроф – найбільших від часів Другої світової війни", додав постпред.
Дипломат нагадав, що, на Нюрнберзькому процесі злочини проти культури посідали особливе місце й були включені в групу, пов'язану з матеріальними збитками.
"Ми спиратимемося на спадщину Нюрнберга, яка залишається актуальною, хоча й потребує розвитку та адаптації до сучасних реалій», - зауважив дипломат, висловивши переконання, що Україна сьогодні стала «щитом проти сучасних варварських племен».
Він також указав, що нині в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО головує представник держави-агресора – посол Кузнєцов. "Мораль на самому дні, чи не так? – додав він. - Ласкаво просимо в абсурдний і суперечливий світ Організації Об'єднаних Націй!".
Таким чином, зазначив Кислиця, послідовники міністра "народної освіти і пропаганди" Геббельса та його поплічників з культурної палати Рейху "продовжують скандально головувати в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО!".
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